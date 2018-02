Service national universel : entre Parly et Collomb, on n’est pas d’accord

En pleine campagne présidentielle, Emmanuel Macron avait lancé la promesse de rétablir un "service national obligatoire et universel", d'une durée d'un mois et pour l'ensemble d'une même classe d'âge, "soit environ 600.000 jeunes par an". Fin janvier, le chef de l’Etat a chargé un groupe de débuter "des travaux de préfiguration" et lui a demandé de rendre ses conclusions en avril. Un rapport parlementaire sur le sujet est également attendu le 21 février.





Dans un autre rapport récemment remis au ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer, le Conseil d'orientation des politiques de jeunesse (COJ), regroupant les acteurs majeurs des politiques jeunesse, préconise de son côté que ce service ne soit pas obligatoire, afin notamment d'éviter "une rupture" dans le parcours scolaire, professionnel ou dans la vie personnelle des jeunes.





La faisabilité de ce projet suscite des doutes, en raison de son coût (estimé entre deux et trois milliards d'euros par an par Emmanuel Macron pendant sa campagne) et des capacités d'accueil des armées, réduites depuis la suppression en 1997 du service militaire obligatoire.