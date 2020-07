"Serviteur de l'Etat", "simple collaborateur"... Les réactions politiques à la nomination de Jean Castex

Un nouveau pensionnaire à Matignon. Jean Castex a été nommé ce vendredi matin en remplacement d'Edouard Philippe et doit désormais former un nouveau gouvernement. Une annonce qui a suscité des réactions contrastées au sein de la classe politique. A droite, plusieurs personnalités ont salué la nomination de Jean Castex. Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, en a profité pour déclarer qu'elle espérait que ce choix "traduise un virage politique d'Emmanuel Macron vers plus de fermeté, de lutte contre les fractures et de décentralisation".