Seulement 150 députés, port du masque obligatoire... : comment l'Assemblée va se déconfiner

La principale nouveauté de ce plan de déconfinement est la rédaction d'une charte de sécurité sanitaire, validée par l'Agence régionale de santé (ARS) d'Ile-de-France. Elle prévoit des points d'accueil santé qui seront installés aux entrées des bâtiments pour fournir gel, lingettes désinfectantes, gants et masques (100.000 ont été commandés). Le masque sera également obligatoire dans l'ensemble des zones de circulations intérieures, bureaux partagés et les salles de commissions. L'Assemblée indique qu'elle bénéficie d'un stock de masques chirurgicaux lui permettant de tenir deux mois.

Pour respecter au mieux la distanciation sociale, les distances et les places utilisables dans l’hémicycle et en commission seront indiquées par des visuels rouge et vert sur les tablettes. Il en sera de même dans les couloirs et la capacité des ascenseurs sera réduite. Les cantines, restaurants et buvettes resteront fermés, tant que les restaurants en France le seront. Des plateaux repas seront proposés en vente à emporter.