Marlène Schiappa et le "Journal du hard" : la sortie de Christian Estrosi indigne

"Là il y a un sexisme avéré et manifeste (...), une rare misogynie à laquelle on ne s'habituera jamais", a encore précisé Benjamin Griveaux lors du compte-rendu du Conseil des ministres. Il poursuit, défendant la participation tant décriée de Marlène Schiappa à cette émission : "Nos opposants ne peuvent pas expliquer depuis des mois, quasi d'une manière pavlovienne, que ce gouvernement serait sourd aux demandes du peuple (...) que nous ne nous adressons qu'à ceux qui ont réussi" et critiquer le gouvernement "lorsqu'on s'adresse (...) sur des canaux différents à l'ensemble de nos concitoyens."