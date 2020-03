Sexisme en politique : "Une femme compétente, ce n'est pas naturel ; une femme à un poste à responsabilité, c'est un peu suspect"

"En 2020, pour toutes les femmes qui ont eu le courage de s’engager pour ces élections municipales, pour ces idées, des valeurs et des projets, nous n’accepterons pas qu’elles subissent la violente déception d’être constamment ramenées à la leur genre", peut-on notamment lire dans la tribune. Christine Bost a expliqué à LCI pourquoi elle se retrouvait dans ces propos, et comment sortir de ce sexisme.

LCI : Si vous avez signé cette tribune, c’est parce qu'au cours de votre carrière politique vous avez été victime de remarques ou comportements sexistes ?

Christine Bost : J'ai été élue au département en 2001, à l'âge de 27 ans, nous étions alors quatre femmes pour 59 hommes. Lorsque je suis tombée enceinte en 2003, j'ai vu de la surprise dans quelques regards. Mais je n'ai jamais subi d'agression(s) directe(s), de propos francs et massifs du genre : 'Retourne à tes casseroles’, ‘Va t’occuper de tes gosses’. Les choses sont un peu plus insidieuses. Une femme doit faire ses preuves, travailler deux fois plus qu'un homme. Une femme compétente, ce n'est pas naturel ; une femme à un poste à responsabilité, c'est parfois un peu suspect. Donc si j’ai signé cette tribune, c’est par conviction, par militantisme, parce que je sens que le combat des femmes n’est pas terminé.

LCI : Comment faire avancer les choses ?

Christine Bost : Je pense qu'il faut légiférer, rien ne s'est jamais fait naturellement. Le fait d’avoir imposé des lois sur la parité a changé beaucoup de choses, notamment dans les conseils départementaux où, d'un mandat à un autre, la parité parfaite a été atteinte. Je pense que nous avons commencé à bouleverser un peu les choses. La présence des femmes dans les hémicycles et les assemblées commence à faire culture. Nous devons devenir des exemples pour celles qui n'osent pas se lancer.