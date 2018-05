"Shopping de l'asile" : Nathalie Loiseau n'en est pas à son coup d'essai

C'est ce qu'on appelle une polémique en bonne et due forme. Mercredi 9 mai, la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères Nathalie Loiseau a suscité de très nombreuses réactions en parlant de "shopping de l'asile" afin d'évoquer les migrants qui choisiraient entre différents pays membres de l'Union Européenne pour soumettre leur demande.





"Lorsqu’on arrive du Sud-Soudan, on peut décider de faire du shopping de l’asile et trouver qu’on est mieux en Suède qu’en Italie", a-t-elle déclaré devant les sénateurs. Avant de, plus tard dans la journée, revenir sur ses propos : "J'ai utilisé aujourd'hui les termes 'shopping de l'asile' ce qui me vaut beaucoup de réactions. L'expression n'est pas heureuse en effet. Elle désigne une réalité constatée et elle est couramment utilisée par les spécialistes du régime européen de l'asile."