"Si être Gilet jaune (...) c'est vouloir que les Français vivent mieux (...), alors je suis Gilet jaune" : les confidences d’Emmanuel Macron à TF1/LCI

Le soutien des Français aux Gilets jaunes, souligné par des sondages successifs, Emmanuel Macron "n’y croit pas". Le chef de l’Etat estime que "le terme 'Gilets jaunes' est impropre car polymorphe". Il s’explique : "Quiconque a une colère est Gilet jaune. Si être Gilet jaune, c’est vouloir une réduction du nombre de parlementaires, que les Français vivent mieux, un Etat bienveillant, je suis Gilet jaune."





"Je ne pense pas qu’un retrait de la taxe carbone plus tôt aurait changé quelque chose", déclare encore Emmanuel Macron, jugeant néanmoins "très bien que ça sorte", ajoutant que "c’est un mouvement profond" qui "vient de loin." Le gouvernement aurait-il "pu aller plus vite", en particulier sur l’annulation de la taxe sur les carburants, s’interroge le président ? " J’ai réfléchi à une annonce d’un moratoire. Mais j’ai écouté. On me disait : 'Si on cède sur la taxe, on cédait à la rue et on sera dans l’impossibilité à agir.' La réflexion s’est posée dès le 17 novembre d’arrêter la taxe. Le gouvernement et les parlementaires ne le souhaitaient pas."





"Je dois redonner du sens", poursuit-il, considérant que "nous sommes un pays attaché à l’égalité mais obsédé par la fiscalité pour traiter l’égalité". Il prend l'exemple de l’ISF, "faussement symbolique", et souligne qu'il faut "redonner un projet d’égalité des chances". "Le moment que nous sommes en train de vivre va durer très longtemps. C’est une crise des démocraties occidentales.