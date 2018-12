Si on rejouait la présidentielle, Emmanuel Macron ferait mieux qu'en 2017, tout comme Marine Le Pen

Et si on remettait le compteur à zéro ? Que se passerait-il si l'élection présidentielle devait se dérouler maintenant ? Les Français voteraient-ils avec les mêmes convictions ? Emmanuel Macron, en baisse dans les sondages depuis le mois de septembre, aurait-il la moindre chance de l'emporter ? Étonnamment, oui, nous indique un sondage Ifop publié dans le Journal du Dimanche. L'actuel président gagnerait même quelques points de plus, mais la grande gagnante est Marine Le Pen.





Si les Français avaient face à eux les mêmes candidats qu'au printemps 2017, 25% des personnes interrogées indiquent qu'ils voteraient pour Emmanuel Macron, c'est un peu mieux que son score réel (24%). Mais cette fois, il n'arriverait pas en tête, c'est la chef de file du rassemblement National qui tirerait son épingle du jeu : elle convainc 27% des sondés, contre 21,3% des électeurs en avril dernier.