Sibeth Ndiaye chargée de trouver les futurs talents de LaREM

Selon Le Figaro, cette commission aura pour but de trouver les futurs référents La République en marche sur tout le territoire. Elle sera composée de 19 membres, parmi lesquels le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin et le ministre de l’Agriculture Julien Denormandie, et présidée par Justine Henry, référente LaREM à Paris et Jean-Marc Borello, membre du comité exécutif.