Simone Veil au Panthéon : tout savoir sur la cérémonie diffusée dimanche en direct sur LCI à partir de 10h

Un an après sa mort, Simone Veil entre ce dimanche au Panthéon avec son mari Antoine. La Nation rend un hommage populaire à cette figure de la vie politique française et européenne du XXe siècle. Dès 10 heures vous pourrez suivre cette cérémonie en direct sur LCI dans notre édition spéciale présentée par Marie-Aline Meliyi et Adrien Gindre. Ils seront entourés, en plateau, de Claude Chirac, Alain Duhamel ou encore Frédéric Mitterrand et le professeur Frydman. Les fils de Simone Veil ainsi que plusieurs personnalités politiques comme Valéry Giscard d'Estaing, Nicolas Sarkozy, Christiane Taubira mais aussi Anne Sinclair ont également tenu à lui rendre hommage en exclusivité pour LCI.