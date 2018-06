Simone Veil au Panthéon : les confidences exclusives de Nicolas Sarkozy et Valéry Giscard d'Estaing

Valéry Giscard D'Estaing a choisi, lui, d'évoquer notamment les circonstances qui l'ont conduit à nommer Simone Veil comme ministre de la Santé lors de son élection à la présidence en 1974. "J'ai cherché des compétences, pas les arrangements de partis", explique l'ancien chef de l'Etat. "J'avais entendu parler de Simone Veil comme d'un cas assez remarquable." "Restait à savoir où l'utiliser", ajoute-t-il.





Estimant qu'elle manque alors d"expérience" pour le ministère de la Justice, il lui propose le ministère de la Santé, qui était "libre". C'est ainsi que Simone Veil fut ensuite chargée de défendre le projet de loi sur l'interruption volontaire de grossesse, texte qu'elle n'avait pourtant pas écrit, explique-t-il.





Sur le plan politique, VGE estime que Simone Veil "n'était pas une femme de droite, mais du centre, et plutôt du centre-gauche comme orientation". Sur le plan personnel, il se souvient d'elle comme "une personne profondément marquée par ce qui lui était arrivé, la déportation, qui en fait l'avait, hélas, formée ou transformée. Et elle portait en elle le souvenir de mois, et même d'années de souffrances".