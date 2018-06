Simone Veil : Nicolas Sarkozy et Valéry Giscard d'Estaing se souviennent

Simone Veil a toujours beaucoup marqué ceux qui l'ont rencontré en raison de son destin, mais aussi en raison de son tempérament. Une femme de conviction qui a impressionné jusqu'aux présidents de la République avec lesquels elle a travaillé. Nicolas Sarkozy et Valéry Giscard d'Estaing ont confié leurs souvenirs devant nos caméras.



