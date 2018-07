Simples "badauds" ou "individus virulents", que sait-on du couple au coeur de l'affaire Benalla ?

Ils sont à l'origine du scandale. Une femme et un homme, un couple de moins de trente ans, sont les premiers témoins et acteurs de la vidéo qui a débouché sur l'affaire Alexandre Benalla. Lundi 23 juillet, leur avocat, maître Sahand Saber, a indiqué au Monde qu'ils se constituaient parties civiles et qu'ils réservaient leur témoignage aux juges d'instruction.





Sur les images dévoilées depuis une semaine, on aperçoit le chargé de mission de l'Elysée conduire la jeune femme d'un bout à l'autre de la place de la Contrescarpe, lors de cette manifestation du 1er mai à Paris, puis la plaquer contre un mur avant de la faire tomber. Puis Alexandre Benalla apparaît molestant le jeune homme, entouré de CRS, avant de le faire interpeller.





La vidéo diffusée par Libération ce dimanche montrait, en amont des interpellations, les deux protagonistes, qui parlaient "en grec et en français", lançant violemment des projectiles sur la ligne de CRS, dont une carafe.