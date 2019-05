Sites classés : le projet de décret qui inquiète

Aujourd'hui, seul un ministre peut délivrer des permis de construire à titre exceptionnel dans les sites classés ou protégés. Mais dans un projet de décret, le gouvernement envisage de déléguer aux préfets des départements les autorisations de construction. Dans les Calanques, on craint déjà une course au permis de construire.



