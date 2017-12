Six mois après leur élection, qui sont les députés les plus (ou les moins) actifs ? LCI.fr décerne ses prix

Conformément à son poids au sein de l'Assemblée, le groupe Les Républicains, qui représente 17% des sièges, est le plus présent face aux députés La République en marche. Il cumule ainsi près du cinquième des interventions en commission, des interventions longues en séance et le quart des interventions courtes. Les députés LR déposent près de 28% des amendements, 30% des questions écrites et près de la moitié des propositions de loi, une pratique traditionnelle à droite, notamment chez les députés qui siégeaient déjà sous les précédentes mandatures.