Smic, CSG, prime et heures supplémentaires défiscalisées : retrouvez toutes les mesures annoncées par Emmanuel Macron

POUVOIR D'ACHAT - Lundi soir, lors d'une prise de parole hautement attendue, Emmanuel Macron a décrété "l'état d'urgence économique et social" et annoncé plusieurs mesures en réponse à la crise des Gilets jaunes. Parmi celles-ci : une augmentation de 100 euros du Smic, sans surcoût pour l'employeur, l'annulation de la hausse de la CSG pour les retraités gagnant moins de 2.000 euros, la défiscalisation des heures supplémentaires et une prime exceptionnelle pour les salariés des entreprises qui peuvent la verser.