Prime d'activité, RIC, impôt sur les GAFA... Edouard Philippe détaille la réponse de l'exécutif à la crise des Gilets jaunes

Pour financer ces diverses annonces, le gouvernement a décidé de demander un "effort" aux plus grandes entreprises. D'une part, les sociétés atteignant plus de 250 millions de chiffre d’affaires seront mises à contribution. Ainsi, alors que l’État s’était engagé à faire baisser le taux de l’impôt sur les sociétés de 2% pour 2019, seules les plus petites entreprises seront concernées. Les autres devront attendre l’an prochain. Un gain estimé à 1,8 milliard d’euros.





De l'autre, les géants du web seront également mis à contribution. Edouard Philippe a ainsi annoncé vouloir taxer les GAFA (Google, Apple, Facebook et Amazon), et ce dès 2019. Une mesure, promise par Bruno Le Maire, pour lutter contre une "injustice" fiscale, qui devrait permettre de générer 500 millions d’euros de recettes.