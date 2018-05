SNCF : la grève se fissure ?

En plus de la grève à la SNCF qui reprendra les dimanches et lundi prochains, une grande consultation des cheminots, sous la demande de la CGT, aura lieu la semaine prochaine. Mais même s'ils semblent vouloir maintenir l'unité syndicale, l'Unsa et la CFDT vont rencontrer Elisabeth Borne ce vendredi pour discuter de leurs propositions d'amendements à la réforme du statut ferroviaire. Quels en sont les enjeux ? Pourquoi avoir opté pour cette sortie de crise ?



