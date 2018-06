SNCF : la mobilisation des cheminots connaît un sursaut

Ce 12 juin marque la 29ème journée de grève à la SNCF. L'adoption définitive de la réforme ferroviaire n'est plus qu'une question de jours. Comptant faire plus de pression, l'intersyndicale a fait appel à une mobilisation massive. La participation a rebondi de 5% en une semaine.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 12/06/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 12 juin 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.