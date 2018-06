Qu'ont changé les sénateurs à la réforme ferroviaire ?

Les deux éléments sur lesquels le gouvernement n'a pas voulu transiger n'ont pas été modifiés par les sénateurs. Le projet de loi prévoit toujours d'ouvrir progressivement le secteur ferroviaire à la concurrence. Cette ouverture aura lieu à partir de 2020 pour les TGV, entre 2019 et 2023 pour les TER et en Île-de-France, à partir de 2025 pour certaines lignes, et 2033 pour toutes les autres. Deuxième point : la fin du recrutement au statut de cheminot est prévue, quant à elle, au 31 décembre 2019.





En parallèle de ces deux points qualifiés d'"intangibles" par l'exécutif, ce dernier a annoncé une annoncé une augmentation de 200 millions d’euros des investissements pour la maintenance à partir de 2022, soit un total de 3,6 milliards d’euros, et la reprise par l'Etat de 35 milliards d’euros de la dette de SNCF Réseau, sur un total de 46,6 milliards d’euros à fin 2017. Cette reprise est considérée comme un préalable au passage de SNCF Réseau d’établissement public industriel et commercial en société nationale.