SNCF : vers la fin de la grève ?

Le taux de participation des cheminots à la grève de la SNCF ce vendredi, est à 10%. C'est le plus bas depuis ses débuts, il y a trente-trois jours. Ce mouvement pèse lourd tant financièrement que psychologiquement. D'autant plus que la réforme de la SNCF a été votée au Parlement. Suite à cela, l'unité syndicale est brisée, car la CFDT et l'UNSA ont désisté, tandis que la CGT et SUD Rail persistent. Qui s'en sort grand gagnant de cette crise et qui en est le perdant ?



