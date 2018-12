Soissons : la visite surprise d'Emmanuel Macron

Lors de sa visite surprise ce jeudi 20 décembre 2018 à Soissons, dans l'Aisne, Emmanuel Macron a été interpellé par un garçon de six ans à propos de la crise des "gilets jaunes". Le président lui a répondu : "On ne peut pas régler tous les problèmes d'un coup de baguette magique". Alors, le plus dur reste-t-il à faire pour le chef de l’État ? Réponse ce soir dans Le Grand Dossier à 20h50 sur LCI.



