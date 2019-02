Solution 15 : Et si au lieu de donner, je prêtais ? L’aventure de Babyloan, 10 ans de micro-crédit solidaire en France et en Europe.

Il peut prêter encore et encore et faire partie d’une communauté : les « Babyloaniens ». L’idée fonctionne, mais les blocages sont nombreux, les obstacles réguliers dans ce secteur de la micro-finance encore en friche. Grâce à son expérience de banquier mais aussi à sa ténacité, Arnaud Poissonnier a tenu la barre envers et contre-tout. Serial entrepreneur, il a monté d’autres projets, et continue de nourrir de nombreuses idées pour répondre à toute une série d’enjeux sociétaux. Fervent défenseur des start-ups sociales, prenant régulièrement la parole sur ce sujet, c’est son expérience et ses conseils qu’il nous livre dans ce podcast. Mais aussi sa vision passionnante et enrichissante du secteur de l’innovation sociale, les promesses qu’il contient et son avenir.