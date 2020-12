"Son septennat transforma la France" : l'hommage d'Emmanuel Macron à Valéry Giscard d'Estaing

"Valéry Giscard d’Estaing fut aussi un homme politique engagé qui sut convaincre les Français par son dynamisme et sa vision", a également souligné Emmanuel Macron, retraçant le parcours de l'ancien président, engagé en 1944 dans la Libération de Paris, polytechnicien, énarque, ministre sous de Gaulle et Pompidou lorsqu'il œuvra "à la politique d'indépendance énergétique du pays".

Emmanuel Macron a rendu tout particulièrement hommage à celui qui, élu à 48 ans à la présidence de la République, fit de son mandat "un intense moment de réformes", "sut moderniser la fonction de chef de l’État et 'regarder la France au fond des yeux'". "Son septennat transforma la France", a-t-il ajouté, évoquant le vote à 18 ans et l'interruption volontaire de grossesse, mais aussi sa contribution "à stabiliser la vie politique et économique internationale en fondant le G7".

"Valéry Giscard d’Estaing fut aussi, et de plus en plus, un grand Européen", a enfin rappelé Emmanuel Macron, citant la création du Conseil européen, l'élection du Parlement européen au suffrage universel direct, l'instauration de l’union monétaire et la fondation de l’Agence spatiale européenne.