Sondage : 56% des Français soutiennent toujours les Gilets jaunes, 70% estiment que le Grand débat ne répondra pas à leurs préoccupations

Quant au Grand débat national, les Français ne sont pas – pour l’heure,- convaincus qu’il répondra à leurs préoccupations. Ainsi 70% des sondés répondent "non" à la question "Pensez vous le Grand débat national permettra de répondre à vos préoccupations" contre 29% qui répondent oui (et 1% ne se prononcent pas). Ce sont les électeurs d’Emmanuel Macron qui estiment que le Grand débat répondra le plus à leurs préoccupations (50%) et ceux de Marine Le Pen qui l’estiment le moins (15%).





Les interviews ont été réalisées les 17 et 18 janvier 2019. Echantillon de 1042 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. L’échantillon a été constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d’âge, de catégorie socioprofessionnelle e, après stratification par région et catégorie d’agglomération.