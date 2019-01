SONDAGE - 60% des Français pas convaincus par les voeux d’Emmanuel Macron, 50% veulent que les Gilets jaunes s'arrêtent

Enfin, à la question : "Parmi les propositions suivantes, quelle initiatives souhaiteriez vous que la Président prenne dans les semaines qui viennent", 32 % des personnes interrogées privilégient la dissolution de l’Assemblée nationale, 24% l’organisation d’un réferendum sur la transition écologique. Seuls 7% des personnes interrogées souhaitent un changement de Premier ministre. A noter surtout : 36% ne se retrouvent dans aucune des 3 précédentes propositions et préférent répondre "Rien de tout cela".





Sondage Opinion Way pour LCi réalisé les 31 décembre 2018 et 1er janvier 2019, après les voeux d’Emmanuel Macron auprès d'un échantillon de 1005 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.