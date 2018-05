Emmanuel Macron et Edouard Philippe n'ont jamais été aussi impopulaire depuis leur entrée en fonction

Emmanuel Macron et Edouard Philippe dans le même bateau. Selon un sondage BVA diffusé ce vendredi, le président et son premier ministre subiraient tous deux une chute de leur cote de popularité ce mois de mai. Respectivement -3 et -2 points. Avec seulement 40% d'opinions positives, le chef de l'Etat retrouve son niveau de popularité de mars, le plus bas depuis le début de son mandat, il y a un an. Et selon cette enquête réalisée pour Orange, RTL et La Tribune, sa cote chute en particulier auprès des sympathisants Les Républicains, avec -14 points d’opinions positives.





Même contrecoup pour la popularité d’Edouard Philippe qui n’écope que de 43% d’opinions positives. Comme Emmanuel Macron, il retrouve son plus bas niveau. 53% (+2) des personnes interrogées ont une mauvaise opinion de lui en tant que chef du gouvernement. Et là encore, c’est auprès des proches de LR que sa cote plonge le plus (-7). Les sympathisants du Front national lui accordent quant à eux 5 points de moins quand ceux de La République en marche lui en attribuent 4 de moins.