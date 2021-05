SONDAGE - Concours d'anecdotes avec McFly et Carlito : un effet limité sur l'image d'Emmanuel Macron

Cinq jours après la publication d'une vidéo où Emmanuel Macron participe à un concours d'anecdotes avec deux célèbres Youtubeurs, les premières retombées ont été mesurées par l'Ifop, dans un sondage réalisé du 25 au 26 mai pour LCI. Preuve d'une communication bien léchée, 79% des Français interrogés ont entendu parler de cette vidéo, qui a totalisé 500.000 vues en une heure, dans laquelle Emmanuel Macron met au défi McFly et Carlito depuis l'Élysée.

Si près de la moitié des répondants ne l'ont pas regardée, 29% d'entre eux l'ont visionnée tout ou partie. Une tendance particulièrement marquée chez les plus jeunes. Parmi eux, 52% des moins de 25 ans ont déclaré avoir regardé la totalité ou des extraits de la vidéo, contre 30% chez les 65 ans et plus. Il apparait aussi que cette vidéo n'a pas touché un large public puisque ceux l'ayant regardé tout ou partie semblent avoir une meilleure image du président que la moyenne.

Comparant l'image que renvoie Emmanuel Macron avant et après ce concours d'anecdotes, le sondage conclut à un impact quasi nul de cette opération de communication. Ainsi, l'image du président ne varie quasiment pas avant et après la diffusion de cette vidéo sur la chaine Youtube de McFly et Carlito, qui compte pourtant 6,6 millions d'abonnés.