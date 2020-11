Sondage : Emmanuel Macron continue sa progression, Jean Castex toujours plus bas

De son côté, Jean Castex est vu comme le garde-fou d'Emmanuel Macron. Il reprend le rôle initial des Premiers ministres sous la Ve République : il est là pour prendre les coups et protéger le Président dans l’opinion. Les Français considèrent Jean Castex comme responsable du couvre-feu, du reconfinement et de la fermeture des librairies.

Cette divergence de popularité s’explique par plusieurs facteurs, d’après Odexa-Dentsu Consulting. Ces dernières semaines, Emmanuel Macron a influencé positivement les sondés notamment avec l'hommage national qui a été organisé pour le professeur Samuel Paty , assassiné par un terroriste. Les Français ont également été convaincus par la réaction du président français face au président turc, Receyp Tayyip Edrogan, suite à l'appel au boycott des produits français et aux différentes attaques sur la santé mentale d'Emmanuel Macron.

Quand l’un perd deux points, l’autre en gagne autant. Depuis sa désignation en tant Premier ministre, Jean Castex peine à convaincre les Français alors que de son côté, Emmanuel Macron s’envole. Depuis mai, le président français a vu sa cote de popularité augmenter de 8 points dont 5 points depuis septembre d’après le sondage réalisé par Odoxa – Dentsu Consulting pour France Inter et La Presse Régionale. 43% des Français se disent donc satisfaits d’Emmanuel Macron contre 35% pour Jean Castex. Rien que pour le mois de novembre, le Président a gagné deux points tandis que le Premier ministre en a perdu deux.

Celui qui ne cesse de séduire les Français, malgré son départ du gouvernement, c’est Edouard Philippe. L’ancien Premier ministre renforce sa domination des deux derniers mois et reste en tête des personnalités politiques préférées des Français. Il passe aussi à la deuxième place du palmarès politique concernant les sympathisants de gauche et de droite. Depuis qu’il a quitté Matignon, Edouard Philippe continue de plaire aux Français et 51 % d’entre eux disent avoir de la sympathie à son égard.

Même si l'actuel chef du gouvernement ne fait pas l’unanimité, ses ministres, eux font carton plein. Roselyne Bachelot, Olivier Véran et Bruno le Maire se place en tête du palmarès à la 2e, 3e et 5e place. Du côté de l’opposition, Jean-Luc Mélenchon reste la personnalité politique préférée des sympathisants de gauche tout en étant le moins apprécié par les Français, devant Marine Le Pen. 68 % des Français disent avoir une mauvaise image du chef de file de la France Insoumise, une dégradation de 11 points depuis 2017. Deux Français sur trois estiment même que sa candidature serait un "handicap" pour la gauche et pour son parti.