Quels sont les projets des Français pour les fêtes de fin d'année ?

Le gouvernement précisera ce jeudi en fin de journée aux Français s'ils pourront passer les fêtes de fin d'année sans contraintes, en famille et loin de chez eux. Mais qu'ont prévu ces derniers pour Noël et le jour de l'an ? Ont-ils entendu les appels à responsabilité des scientifiques et de l'exécutif pour éviter une nouvelle hausse de l'épidémie à l'issue ?

Selon un sondage Harris interactive pour LCI publié mercredi 9 décembre, 35% des Français ont l’intention de passer Noël seulement avec les membres de leur foyer, quand 59% comptent voir quelques proches et 6% ne se fixent aucune contrainte. Des chiffres quasiment identiques à ceux recueillis le 24 novembre dernier (36%, 59% et 5%). Il semblerait donc que les chiffres de l'épidémie, pas aussi bons qu'espérés, et les inquiétudes qui entourent les fêtes n'ont pas fait évoluer les plans des Français.

En revanche, les Français sont prêts à de plus grandes concessions concernant le Nouvel an. 57% prévoient de le passer au sein de leur foyer, quand 38% comptent voir quelques proches et 5% envisagent d’élargir leur cercle. Mais le 24 novembre dernier ils étaient 54% à anticiper de le passer au sein de leur foyer, et 42% avec des proches.

Pour 20% des sondés, les fêtes se passeront dans une autre région que celle dans laquelle ils habitent. Et si le gouvernement devait interdire les déplacements entre régions d'ici-là, 42% comptent aller au bout de leur projet et 58% changeraient leurs plan et resteraient dans leur région.