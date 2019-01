Un Français sur deux ne trouve "rien de positif" chez Emmanuel Macron

Le sondage a été réalisé sur Internet les 29 et 30 janvier 2019 sur un échantillon de 1.001 personnes représentatif de la population française de 18 ans et plus. La représentativité de l'échantillon a été assurée selon la méthode des quotas appliquée aux variables suivantes: sexe, âge et profession de l'interviewé après stratification par région et catégorie d'agglomération. Marge d'erreur de 1,4 à 3,1 points.