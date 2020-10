Présidentielle : Macron et Le Pen domineraient largement le 1er tour, selon un sondage JOEL SAGET, Eric FEFERBERG / AFP

SONDAGE - Si le premier tour de la présidentielle avait lieu aujourd'hui, comme en 2017, Emmanuel Macron et Marine Le Pen se retrouveraient de nouveau au second tour. A droite, le mieux placé pour jouer les trouble-fêtes serait Xavier Bertrand.

On prend les mêmes et en recommence ? Selon un sondage Ifop-Fiducial pour Le Journal du dimanche, Emmanuel Macron et Marine Le Pen seraient au coude-à-coude au premier tour de l'élection présidentielle, loin devant tous les autres candidats, si le scrutin avait lieu ce dimanche.

Les résultats du sondage créditent Emmanuel Macron de 23 à 26% des voix au premier tour, en fonction des différents candidats potentiels à droite et à gauche. Marine Le Pen se situe, elle, entre 24 et 27%, là aussi selon les différentes hypothèses de candidatures à droite et à gauche. Des scores proches de ceux de 2017, puisque Emmanuel Macron avait recueilli 24% des voix au premier tour, contre 21,3 à Marine Le Pen. Il l'avait emporté ensuite au second tour avec 66,1% contre 33,9% à la présidente du Rassemblement national. A droite cinq personnalités ont été testées. Celui qui récolterait le plus de suffrages serait le président de la région Hauts-de-France Xavier Bertrand, avec 16% des voix, devant François Baroin (14%), Valérie Pécresse (11%), Bruno Retailleau (8%) et Rachida Dati (8%).

Pas de plébiscite Hidalgo

A gauche, une candidature d'Anne Hidalgo recueillerait 9% des voix, devant François Hollande (7%) et Ségolène Royal (5%) dans l’hypothèse où Jean-Luc Mélenchon (LFI, 11%) et Yannick Jadot (EELV, 6%) se présenteraient. En cas de candidature unique à gauche, Jean-Luc Mélenchon recueillerait 15% des voix (loin de ses 19,58% de 2017), devant Anne Hidalgo et Yannick Jadot (13% tous les deux).

Enquête réalisée en ligne entre le 28 septembre et le 1er octobre auprès de 1.608 personnes inscrites sur les listes électorales, tirées d'un échantillon de 1.805 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.

La rédaction de LCI Twitter