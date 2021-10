SONDAGE EXCLUSIF - Présidentielle : Eric Zemmour entre 12 et 15% des intentions de vote

Si Xavier Bertrand était désigné candidat de la droite, le polémiste recueillerait 12% des voix. Un score qui monte à 13% s'il s'agissait de Valérie Pécresse, 14% si Michel Barnier avait la faveur des militants LR, et 15% si Eric Ciotti était désigné. Dans le cas où Eric Zemmour était candidat, le président de la région Hauts-de-France récolterait 15% au premier tour du scrutin, la présidente de la région Ile-de-France 11%, l'ancien négociateur du Brexit 9,5% et le député des Alpes-Maritimes 5%.

L'ascension ne faiblit pas pour le putatif candidat à l'élection présidentielle. Dans le dernier baromètre Ifop-Fiducal pour LCI et Le Figaro publié ce lundi 4 octobre, Eric Zemmour confirme sa percée puisqu'il est crédité entre 12 et 15% des suffrages si le premier tour de l'élection présidentielle devait se dérouler dimanche prochain.

Le baromètre confirme que la candidate du Rassemblement national est bien la perdante d'une possible candidature Zemmour. Selon le candidat de la droite, Marine Le Pen est créditée de 18 à 21% des intentions de vote. Des pourcentages compris entre 23 et 25% sans l'hypothèse d'une candidature Eric Zemmour.

La présidente du RN serait quand même qualifiée pour le second tour de l'élection présidentielle, où elle affronterait Emmanuel Macron, crédité de 24 à 27% des voix en cas de candidature Zemmour, et 26 à 27% sans la présence du journaliste au premier tour. Au second tour face à Marine Le Pen, le Président l'emporterait avec 58% des voix. Le score serait bien plus serré si le chef de l'État devait affronter Xavier Bertrand (51% contre 49% pour l'ancien ministre de Nicolas Sarkozy).