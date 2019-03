SONDAGE EXCLUSIF - Européennes : LaREM reste en tête devant le Rassemblement national

Dans ce scrutin qui intéresse 59% des sondés, ces derniers disent vouloir voter avant tout par adhésion à une liste (46%), plus que de voter "utile" (25%) ou "par défaut" (15%) ou "par protestation" (12%). Le vote d'adhésion est particulièrement marqué chez les électeurs LaREM (61%), LFI (50%) et PS-Place publique (45%). Le vote protestataire apparaît surtout chez les électeurs du RN (27%) et LFI (15%).





Toutefois, 47% des sondés entendent utiliser leur vote pour exprimer leur "insatisfaction" à l'égard de la politique menée par Emmanuel Macron, et 19% pour exprimer au contraire leur soutien. A l'arrivée, seuls 34% des sondés comptent aller aux urnes sans y exprimer un jugement sur la politique nationale. Les thèmes jugés prioritaires dans ce scrutin : le pouvoir d'achat, l'immigration, les impôts et la lutte contre le terrorisme.