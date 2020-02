Pour près de 2 Français sur 3, Emmanuel Macron est "un mauvais président"

Le cap des "1000 jours" du quinquennat se passe difficilement pour Emmanuel Macron. Selon une enquête de l'institut Odoxa avec Dentsu Consulting pour Le Figaro et France Info, près de deux Français sur trois (64%) estiment qu'Emmanuel Macron est un "mauvais président". Et un tiers des personnes interrogées (32%) le considère même comme "un très mauvais président". À l'inverse, il est perçu comme un "bon" dirigeant par 36% des sondés.

Parmi les personnes ayant une mauvaise opinion de lui, 62% d'entre elles le considèrent mauvais en raison "de ses actions et de la politique qu'il a menée". Soit 7 point de moins par rapport à une enquête menée en juillet dernier. Et pour 37% à cause "de son attitude, son ton et sa communication", selon cette enquête. Ici, ce sont sept point en plus par rapport à juillet 2019.

En termes de communication, ce n'est pas beaucoup mieux. Pour 69% des personnes interrogées, celle-ci est mauvaise.