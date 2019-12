Sondage : Emmanuel Macron gagne 18 points chez les électeurs de droite

Emmanuel Macron parle à la droite et celle-ci le lui rend bien. Engagé dans une réforme controversée et contestée des retraites, le chef de l'Etat enregistre une hausse très importante des opinions favorables auprès des électeurs Les Républicains (LR), selon un sondage Yougov réalisé les 2 et 3 décembre pour le Huffpost.

Entre novembre et décembre, le président de la République voit les opinions favorables grimper de 18 points auprès de l'électorat LR, d'après ce sondage représentatif effectué auprès de 1037 personnes, portant sa popularité à 44% d'opinions favorables à droite.

Plus surprenant, Emmanuel Macron connaît également une envolée au sein de l'électorat d'extrême droite (dont le RN), avec 12 points supplémentaires par rapport au mois de novembre, soit 15% d'opinions favorables contre 3% il y a un mois.