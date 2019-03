Deux Français sur trois estiment qu'Emmanuel Macron n'a pas compris la gravité de la "crise politique et sociale"

Deux Français sur trois (65%) estiment qu'Emmanuel Macron "ne semble toujours pas comprendre la gravité de la crise politique et sociale". Ces chiffres établis par un sondage Viavoice diffusé lundi font suite à la hausse de la popularité d'Emmanuel Macron, après un an de baisse continue. Le chef de l'Etat enregistre 28% de bonnes opinions, soit un gain de cinq points par rapport à une précédente enquête début décembre, au plus fort de la crise des Gilets jaunes. Toutefois, ce sont 61% (-8) des personnes interrogées qui ont une "mauvaise opinion" de lui.





Le Premier ministre Edouard Philippe gagne pour sa part 3 points au cours de la même période, avec 28% de bonnes opinions également et 61% (-5) d'avis négatifs, selon cette enquête pour Libération. Dans le même temps, le soutien au mouvement des Gilets jaunes a nettement reculé, avec 36% (-17 depuis décembre) des Français qui le soutiennent, 35% (+4) qui le comprennent "sans le soutenir" et 20% (+10) qui y sont globalement opposés. Pour 63%, le mouvement doit "arrêter les manifestations et trouver d'autres modes d'action", contre 30% d'un avis contraire.