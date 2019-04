Sondage Européennes : LaREM toujours en tête devant le Rassemblement national, la liste Glucksmann en recul

SONDAGE - Selon le dernier baromètre des élections européennes Harris Interactive / Agence Epoka pour LCI, Le Figaro et RTL, le rapport de force est stable : les listes La République en marche et Rassemblement national font toujours la course en tête, avec une légère avance pour la première (23% des intentions de vote, contre 20 à 21% pour la seconde). La liste du PS-Place Publique est celle qui recule le plus (- 1,5 point).