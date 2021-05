SONDAGE EXCLUSIF - Régionales dans les Hauts-de-France : Xavier Bertrand fait la course en tête, suivi par le RN

Xavier Bertrand en situation de force. À un mois du scrutin régional, les 20 et 27 juin, la liste de la majorité régionale sortante paraît la mieux placée pour l'emporter dans les Hauts-de-France, selon un sondage exclusif Ifop-Fiducial pour LCI et Le Figaro. En tête au premier tour et en situation de l'emporter au second, le candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2022 semble faire consensus. Sa liste fait office "d'attrape-tout", à droite (71% des électeurs de François Fillon en 2017), au sein de la majorité présidentielle (41% de l'électorat d'Emmanuel Macron) et perce même à gauche (20% des mélenchonistes) et auprès de l'électorat frontiste (15% des électeurs de Marine Le Pen aux régionales de 2015).

Au premier tour, Xavier Bertrand, soutenu par LR, arriverait en tête avec 35% des voix exprimées, juste devant le Rassemblement national (32%). "Contrairement à 2015, le rapport de forces observé aux élections régionales précédentes est bouleversé : quand Marine Le Pen en 2015 devançait Xavier Bertrand de plus de plus de 15 points, ce dernier obtient à date 3 points de plus que Sébastien Chenu", observe Frédéric Dabi, directeur général de l'Ifop. Les résultats montrent toutefois un niveau d'intentions de vote élevé pour le RN, supérieur à l'étiage de Marine Le Pen dans la région en 2017 (31%).

Dans ce contexte, les listes de la gauche unie (20% des voix) et de la majorité présidentielle (10%) ne semblent pas en mesure de perturber le match annoncé entre Xavier Bertrand et Sébastien Chenu. Pour LaREM, "la situation apparaît encore plus compliquée", analyse Frédéric Dabi. Le renfort d'Éric Dupond-Moretti, l'actuel garde des Sceaux, n'a pas remobilisé l'électorat macronien. "Se fait plus que jamais jour une incertitude quant à la capacité de la liste Pietraszewski à franchir le seuil des 10%, synonyme d'accès au second tour", indique même le directeur général du département Opinion de l'institut de sondage.