SONDAGE EXCLUSIF : Forte percée de Valérie Pécresse, Emmanuel Macron toujours en tête

A qui profite ce week-end politique ? Tout juste investie par son parti Les Républicains, Valérie Pécresse s'installe déjà comme la femme forte, ex-aequo avec Marine Le Pen et devant Eric Zemmour, dans les intentions de vote au 1er tour de l'élection présidentielle. C'est l'enseignement majeur de notre sondage réalisé avec IFOP-Fiducial pour LCI et Le Figaro, entre le 4 et 6 décembre, auprès de 1341 personnes.

Comme pour Marine Le Pen, elle rencontre plus de votes chez les femmes que les hommes, mais mord aussi bien sur les classes sociales les plus aisés, diplômés et âgés (12% chez les CSP+) que celles populaires (11%) et sans emploi (11%). Avec son image de Parisienne, la présidente de la région Île-de-France séduit cependant davantage les urbains (19%) que les Français les plus éloignés des villes (11%). Mais elle conserve la plus grosse part de l'électorat - 54% - qui avait voté pour François Fillon en 2017. Le reste se découpe entre Emmanuel Macron (17%) et Eric Zemmour (22%).

Si Valérie Pécresse remporte le 1er tour, elle devra néanmoins laisser l'Elysée à son actuel résident (48% pour la candidate LR contre 52% pour Emmanuel Macron) au deuxième tour.

Selon le scénario selon lequel Marine Le Pen se qualifiait pour le 2nd tour, elle s'inclinerait avec 44% des suffrage face au président de la République sortant, donné toujours vainqueur. C'est presque 10 points de plus dans l'hypothèse où Eric Zemmour venait à franchir le premier tour. Dans le round final, l'ex-polémiste ne récolterait que 37% des intentions de votes.