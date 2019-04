SONDAGE EXCLUSIF - Grand débat : 69% des Français approuvent le report des annonces

Un peu plus de deux tiers des Français approuvent la décision d’Emmanuel Macron de reporter son allocution télévisée prévue lundi soir dernier en raison de l’incendie à Notre-Dame de Paris, selon un sondage exclusif Harris Interactive - Epoka pour LCI. Parmi l'échantillon de 1.040 personnes interrogées suivant la méthode des quotas et redressement, 69% pensent que le Président a "bien fait de reporter à une date ultérieure son allocution sur le Grand débat national". 31% des sondés estiment que le chef de l'État aurait dû la maintenir, mais ils sont plus nombreux parmi les sympathisants de la France insoumise (44%) ou du Rassemblement national (43%). Parmi les catholiques, 29% pensent également que le Président aurait dû parler lundi.