Sondage exclusif LCI : 25% des Français ont une bonne opinion de Nathalie Loiseau

Enfin, les sondés font globalement peu confiance à Nathalie Loiseau pour porter un projet européen. 62% ne lui font pas confiance pour faire en sorte que la France soit plus entendue dans les instances européennes ; 63% ne lui font pas confiance pour faire des propositions pour faire évoluer l’Europe dans le bon sens ; et 64% ne lui font pas confiance pour avoir des idées nouvelles pour l’Europe.





Ces résultats sont contrastés selon les électeurs: ils sont évidemment très différents chez les électeurs LaREM qui lui font confiance sur ces questions (respectivement à 91%, 93% et 90%). Viennent ensuite les électeurs écologistes dont la confiance est encore forte (49%, 43% et 44%) et du PS-Place publique (40%, 42% et 34%). Les électeurs de gauche ont donc globalement plus confiance en Nathalie Loiseau que ceux de droite.





Enquête réalisée en ligne les 19 et 20 avril selon la méthode des quotas sur un échantillon de 1184 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.