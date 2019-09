SONDAGE EXCLUSIF - Municipales à Paris : Hidalgo en tête devant Griveaux, Villani s’accroche

EXCLUSIF - Selon notre sondage sondage Ipsos/Sopra Steria pour Le Figaro et LCI, Anne Hidalgo serait en tête au premier tour des municipales, si elles avaient lieu dimanche prochain. La maire sortante devance Benjamin Griveaux (LaRem) tandis que le candidat dissident Cédric Villani reste dans la roue.

Le premier tour des municipales n’a lieu que dans six mois. Mais la bataille de Paris fait déjà rage. Si le premier tour des élections avait lieu dimanche prochain, c’est Anne Hidalgo - dont la candidature devrait être officialisée en décembre - qui virerait en tête.

Selon notre sondage exclusif Ipsos/Sopra Steria pour Le Figaro et LCI, la maire PS sortante devance (24%) la liste officielle En Marche emmenée par Benjamin Griveaux (19%) et celle du candidat “indépendant” Cédric Villani (15%). A l’heure où le parti présidentiel, qui observe la lutte fratricide qui se livre en son sein, appelle à l’unité et au rassemblement, la question d’un report des votes en cas de retrait du candidat “dissident” se pose.

Si Villani venait à jeter l’éponge avant le premier tour, Benjamin Griveaux capterait l’essentiel des voix. Dans cette hypothèse, l'ancien porte-parole du gouvernement obtiendrait 26% des intentions de vote, arrivant ainsi à égalité avec Anne Hidalgo (26%), selon notre sondage.