SONDAGE EXCLUSIF - Présidentielle 2022 : Le Pen, Zemmour et Bertrand dans un mouchoir de poche

Trois candidats de droite et d'extrême droite à un point d'écart. C'est ce que montre le dernier sondage Ifop Fiducial pour LCI et Le Figaro publié ce vendredi 15 octobre. Si le premier tour de l'élection présidentielle devait avoir lieu dimanche prochain, la place pour le second tour se jouerait dans un mouchoir de poche entre Marine Le Pen (17%), Eric Zemmour (16%) et Xavier Bertrand (15%), mais donnerait tout de même l'avantage à la candidate du Rassemblement national, alors que les deux autres ne sont toujours pas officiellement candidats ou investis. En revanche, le président de la République dominerait les débats, en recueillant 25% des intentions de vote.

Si Valérie Pécresse était candidate à la place de Xavier Bertrand, elle recueillerait 10% des voix, et Michel Barnier 8%. Les intentions de vote envers le président des Hauts-de-France restent stables, mais la dynamique est clairement en faveur d'Eric Zemmour, qui gagne 4 points par rapport à la précédente enquête, et 9 points par rapport à la fin de l'été. Le polémiste empiète sur l'électorat de Marine Le Pen, qui a perdu 5 points depuis le début du mois de septembre.