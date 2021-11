SONDAGE EXCLUSIF - Présidentielle 2022 : Xavier Bertrand, candidat LR le mieux placé

Et en dehors des rangs LR, le constat reste le même. Dans l'ensemble de la population, 44% des personnes interrogées pensent que Xavier Bertrand est en mesure de remporter l'élection. L'ancien ministre du Travail convainc surtout les plus âgés puisque 51% des plus de 65 ans le portent en favori - contre 31% pour les 18-24 ans.

Autre constat : lorsque l'on prend l'ensemble de la population, Michel Barnier reste devant Valérie Pécresse, même si l'écart est moins important. Seulement 21% pensent qu'il peut gagner la présidentielle contre 20% pour son adversaire politique. Et ces deux candidats voient leur popularité évoluer selon l'âge des Français. Alors que 36% des plus de 65 ans estiment que Michel Barnier saura le mieux gérer une crise, ils sont seulement 11% à penser la même chose de l'ex-députée française.

Par ailleurs, Michel Barnier est devant Valérie Pécresse (pour les Français et les adhérents LR) pour ce qui est de la "capacité à rassembler les Français" et la "capacité de qualifier la droite et le centre pour le second tour de l’élection présidentielle".