Réforme des retraites : les Français hostiles à un report de l'âge de départ à la retraite

S'agissant d'un report de l'âge de départ à la retraite, seule une catégorie de sondés y est favorable : les plus de 65 ans, qui par définition ne sont plus concernés par la réforme. Chez ces derniers, 55% se montrent favorables à un report de l'âge légal, et 57% soutiennent un allongement de la durée du travail.





Dans leur ensemble, les Français interrogés dans notre sondage estiment majoritairement qu'ils partiront, dans les faits, au moins à 64 ans. Mais une majorité d'entre eux déclare qu'elle préférerait partir à 60 ans, comme cela était le cas en France entre 1981 et 2011.





Enfin, le sondage fait apparaître une forte appréhension à l'égard de la dépendance. Plus de 8 Français sur dix interrogés (82%) se disent inquiets du risque de dépendance et de perte d'autonomie pour eux-mêmes, 83% pour leurs proches.