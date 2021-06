SONDAGE EXCLUSIF - Régionales en Paca : le RN en tête au 1er tour, l'issue du scrutin très incertaine

À moins de trois semaines du premier tour, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur s'annonce d'ores et déjà comme le gros suspense des élections régionales. En témoigne notre nouveau sondage Ifop Fiducial pour LCI et Le Figaro, qui fait suite à une première enquête réalisée le 12 mai dernier.

Selon l'Ifop, le vote Mariani apparaît homogène dans la plupart des catégories de la population, en particulier chez les plus de 35 ans, les classes moyennes et les salariés, à l'exception des plus jeunes électeurs et des cadres supérieurs. En outre, un tiers des électeurs de François Fillon à l’élection présidentielle de 2017 expriment une intention de vote en faveur de la liste RN.

La liste d'union de la droite conduite par le président sortant Renaud Muselier engrange quant à elle 35% des intentions de vote (en hausse d'un point), loin devant la liste d'union de la gauche menée par Laurent Felizia (15%).