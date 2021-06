SONDAGE EXCLUSIF - Régionales en Paca : vers un duel serré entre Muselier et Mariani

Le suspense tiendra jusqu'au bout. Malgré la déception relative de Thierry Mariani au soir du premier tour et le désistement, le lendemain, du candidat de gauche Jean-Laurent Félizia au profit de Renaud Muselier, le duel s'annonce plus que serré au second tour, dimanche 27 juin.

Selon notre sondage Ifop pour LCI et Le Figaro, le président LR sortant, à la tête d'une liste d'union de la droite et du centre, et malgré le retrait de la gauche, ne l'emporterait que de justesse, avec 51% des voix, face au candidat RN Thierry Mariani.