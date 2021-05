SONDAGE EXCLUSIF - Régionales : Mariani donné gagnant en Paca, les bisbilles LR-LaREM confortent le RN

En tête au premier tour et au second tour. La liste RN de Thierry Mariani sort renforcée par la tentative d'accord avortée entre les listes de Sophie Cluzel (LaREM) et Renaud Muselier (LR) en Provence-Alpes-Côte-d'Azur. Tel est l'enseignement principal de notre sondage exclusif IFOP-Fiducial pour LCi et Le Figaro publié ce mardi. Un coup de semonce dans cette région détenue par la droite.

Au premier tour, en cas de présence d’une liste de la majorité présidentielle menée par Sophie Cluzel, celle-ci recueillerait 11% des voix (-2 points par rapport à début avril), contre 27% pour une liste de la majorité régionale soutenue par LR menée par Renaud Muselier. Une division qui permettrait à la liste RN de Thierry Mariani de récolter 36% des suffrages au premier tour (+5 points). "Il y a une remobilisation d'abstentionnistes en faveur du candidat RN", observe Frédéric Dabi, le directeur général de l'Ifop auprès du Figaro, qui évoque plus largement "une progression nationale du RN". Malgré tout, "Renaud Muselier tient le choc après une semaine passée dans l'œil du cyclone". "Ce n'est pas un sondage si catastrophique pour lui", ajoute-t-il, car il ne baisse pas dans les intentions de vote.