Sept Français sur dix favorables à la poursuite du confinement après le 15 décembre

SONDAGE - Selon une étude Harris interactive pour LCI publiée ce mercredi 9 décembre, à la veille de l'intervention du Premier ministre, 69% des Français se prononcent pour la poursuite du confinement après le 15 décembre. Ils sont même 53% à se prononcer pour une interdiction des déplacements inter-régions pour les fêtes.

Les Français sont résignés. Selon un sondage Harris interactive pour LCI publié ce mercredi, ils se font peu d'illusions sur les annonces que devrait faire le Premier ministre ce jeudi en fin d'après-midi. Jean Castex prendra en effet la parole à 18 heures pour confirmer ou infirmer le remplacement du confinement par un couvre-feu et l'ouverture des théâtres, musées et cinémas le 15 décembre prochain. Le président de la République avait conditionné cette étape au fait de ne plus compter que 5000 contaminations quotidiennes au Covid-19. Or à l'heure actuelle, les chiffres sont bien plus élevés (le dernier bilan de Santé Publique France recense près de 14.600 nouveaux cas en 24 heures).

Aussi, 84% des sondés estiment probable le report de la réouverture des salles de cinéma, des théâtres et des musées à une date postérieure au 15 décembre. Ils sont même 60% à y être favorables. Ils sont 82% à juger probable le report de l’instauration d’un couvre-feu à 21h en remplacement du confinement à une date postérieure au 15 décembre, 69% étant pour. Et 67% pensent que le gouvernement optera pour l’instauration d’un couvre-feu à 17h en remplacement du confinement à partir du 15 décembre, une option souhaitée par 48% des sondés. Enfin, ils sont 59% à penser que l'exécutif interdira les déplacements entre les régions pour Noël, 53% espérant même que ce sera le cas.

Harris interactive

Qu'ont prévu les Français pour les fêtes ?

Selon ce sondage, 20% des Français ont prévu de passer Noël dans une autre région que celle dans laquelle ils habitent, et 42% parmi eux comptent aller au bout de leur projet même en cas d’interdiction gouvernementale. Ont-ils prévu d'être raisonnables sur le nombre de convives à table ? 35% des Français ont l’intention de passer Noël seulement avec les membres de leur foyer, 59% comptent voir quelques proches et 6% ne se fixent aucune contrainte. Pour le Nouvel an, 57% prévoient de le passer au sein de leur foyer, 38% comptent voir quelques proches et 5% envisagent d’élargir leur cercle.

Plus globalement, les Français se déclarent inquiets de la propagation du Covid-19 à 84%, soit un niveau proche de celui mesuré juste avant l’annonce du plan de déconfinement par Emmanuel Macron fin novembre. Ils sont plus de la moitié (54%) à anticiper une augmentation de la propagation du Covid-19 dans les prochains jours (contre 85% fin octobre et 21% fin novembre). À propos du vaccin, ils sont de moins en moins nombreux à prévoir de se faire vacciner. Seulement 45% indiquent qu'ils le feront dès qu'un remède sera disponible, c'est 7 points de moins que le 24 novembre dernier. 55% affirment qu'ils ne se vaccineront pas.

Enquête réalisée en ligne le 9 décembre 2020 selon la méthode des quotas sur un échantillon de 1026 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.

Justine Faure Twitter